Previsioni meteo 10-12/03, rapido peggioramento poi week end di bel tempo

SITUAZIONE GENERALE

Correnti umide ed instabili di origine atlantica portano ancora molte nubi sul Vicentino e qualche debole precipitazione. Il tempo sarà tuttavia in miglioramento con schiarite via via più ampie per merito di una temporanea rimonta dell’alta pressione verso il centro-nord Italia. Temperature gradevoli con valori oltre la media del periodo.

VENERDI 10 MARZO

La mattina il cielo si presenterà molto nuvoloso con qualche debole pioggia sparsa, più probabile sull’alto Vicentino. Neve sulle Prealpi oltre i 1.500 metri. Dal primo pomeriggio arriveranno le prime schiarite a partire dai settori occidentali, in rapida espansione verso tutta la provincia quando nel tardo pomeriggio avremo un bel sole. Velature in arrivo la sera. Sono previsti 0-3 mm di pioggia in pianura e altrettanti centimetri di neve oltre i 1500m. Temperature stazionarie.

SABATO 11 MARZO

La giornata inizierà con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura, mentre sui monti saranno più presenti le nubi. Copertura nuvolosa sui monti che insisterà anche nel pomeriggio con poche e parziali schiarite di tanto in tanto. Più soleggiato su medio-basso Vicentino. Temperature massime in aumento con punte di 16 gradi.

DOMENICA 12 MARZO

Inizialmente nuvoloso ma con nubi in rapido diradamento. Sarà una bella giornata di sole su tutto il Vicentino. Qualche velatura di passaggio potrà vedersi nelle ore pomeridiane. Temperature stazionarie in pianura, in diminuzione invece in quota. Estremi termici tra 2 e 15°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per un deciso peggioramento del tempo con precipitazioni consistenti e diffuse su tutto il territorio bisognerà attendere la giornata di martedì. Potrebbe essere la prima perturbazione con oltre 20 mm di pioggia, dopo quasi due mesi di attesa. Per risolvere il grave deficit idrico ovviamente serve ben altro, ma si spera questo sia almeno l’inizio.