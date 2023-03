Carabinieri “in cattedra” nelle scuole: si parla di cyberbullismo e violenza di genere

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Carabinieri a scuola nella vallata dell’Agno, per parlare ad alunni e studenti delle classi di legalità nell’ambito di un progetto educativo promosso dall’Arma dei Carabinieri e al fine anche di “avvicinare” le nuove generazioni alle forze dell’ordine. A cimentarsi volentieri in questa serie di incontri in aula, peraltro ancora in corso, sono i militari della Compagnia di Valdagno guidati dal comandante.

Si tratta del Maggiore Danilo Ciampini, 48enne originario della provincia di Chieti ormai da due anni e mezzo a capo della sede locale di compagnia dell’Ovest Vicentino e che ha dunque avuto modo di conoscere il territorio e le sue peculiarità in questa prima fase di esperienza professionale in Veneto.

Nel mese di febbraio i Carabinieri hanno incontrato oltre 500 allievi delle scuole di Trissino, Valdagno e Montecchio Maggiore, con presenti ovviamente gli insegnanti di riferimento che hanno incentivato l’esperienza e guidato i più piccoli all’interazione con uomini e donna in divisa presenti per l’iniziativa speciale. Molti, poi, tra i ragazzini hanno poi con stupore riportato alle proprie famiglie una volta a casa.

Gli incontri mirati hanno riguardato le tematiche considerate di maggiore interesse per gli studenti in riferimento all’età, trovando un’ottima partecipazione attiva da parte dei per così dire “uditori”. In particolare sono stati affrontati nei lori vari aspetti e riflessi concreti sulla vita degli adolescenti il cyberbullismo, la cultura della legalità e la violenza di genere. Dopo aver toccato le tre cittadine dell’area più a Nord del bacino di competenza della compagnia valdagnese, gli incaricati dell’Arma proseguiranno a recarsi nelle scuole fino al maggio 2023, coinvolgendo anche gli istituti di Crespadoro, Arzignano e Montebello.