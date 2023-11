Previsioni meteo 10-12/11, generale miglioramento ma con temperature in calo

SITUAZIONE GENERALE

Un altro peggioramento è appena terminato sul Vicentino portando 10/15 mm di pioggia. In montagna la neve è caduta a partire dai 1300-1400 metri con accumuli fino a 15 centimetri oltre i 1.800 metri di quota. La situazione sta evolvendo verso un rapido miglioramento. La perturbazione si sposta verso est spinta da correnti più fredde da nord ovest che faranno scendere le temperature su tutto il nostro territorio.

VENERDI 10 NOVEMBRE

La mattina nuvolosità estesa ancora presente sul Vicentino. Le schiarite però non tarderanno arrivare, con ampi rasserenamenti nel primo pomeriggio. La sera un rapido fronte freddo costituito da rovesci sarà in transito sul Veneto settentrionale e orientale, non si esclude però qualche breve nevicata sulle nostre Prealpi a partire dai 1200 metri. Temperature in sensibile calo dalla sera.

SABATO 11 NOVEMBRE

Bella mattinata di sole su tutta la provincia con ottima visibilità grazie a correnti più secche settentrionali. Qualche velatura del cielo arriverà indicativamente verso sera a partire da ovest. Temperature in calo, non si escludono leggere brinate anche in pianura sulle zone di campagna dove di notte si scenderà di poco sopra lo zero.

DOMENICA 12 NOVEMBRE

Giornata variabile. La maggiore nuvolosità la ritroveremo in montagna durante il corso della mattina. Nel pomeriggio schiarite sempre più ampie su tutto il territorio. Temperature stazionarie. Estremi termici in pianura tra 2 e 13 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Fino il 15 novembre non si vedono peggioramenti sostanziali del tempo nella zona. Il clima sarà consono al periodo con le prime brinate in pianura. Una perturbazione si intravede dai modelli tra il giorno 16 e 17.