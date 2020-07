Previsioni meteo 10-12 luglio: sabato instabile, domenica bel tempo

Le previsioni Arpav per il weekend.

EVOLUZIONE GENERALE. Venerdì condizioni di alta pressione con cielo sereno o poco nuvoloso in pianura e qualche tratto di instabilità pomeridiana sulle zone montane, specie quelle dolomitiche. Sabato la pressione diminuisce, permettendo il transito di un fronte che porterà una fase di marcata instabilità, in montagna già a inizio giornata, in estensione alla pianura nel pomeriggio/sera. Da domenica rimonta dell’alta pressione con tempo stabile e temperature più basse rispetto ai giorni precedenti, grazie all’ingresso di aria più fresca successiva al passaggio del fronte.

VENERDI’ 10 luglio, previsioni per il pomeriggio/sera. In prevalenza sereno o poco nuvoloso, ma con aumento della nuvolosità cumuliforme sulle zone montane e pedemontane a partire dalle ore centrali. In montagna, specie in area dolomitica, saranno possibili locali precipitazioni a prevalente carattere di rovescio o temporale. Temperature in aumento rispetto a giovedì. Venti deboli/moderati in quota da sud-ovest, in pianura orientali.

SABATO 11 luglio. In montagna tempo instabile/perturbato con frequenti annuvolamenti e possibili schiarite a fine giornata. In pianura al mattino sereno o poco nuvoloso, salvo maggiori addensamenti sulla fascia pedemontana; nella seconda parte della giornata aumento dell’instabilità con frequenti annuvolamenti dapprima sulle zone settentrionali ed occidentali e dal tardo pomeriggio anche sulle restanti zone.

Precipitazioni. In montagna probabilità nel complesso alta (75-100%) di fenomeni locali nella prima parte della giornata, diffusi e più consistenti a partire dalle ore centrali. In pianura precipitazioni assenti fino a metà giornata, dal pomeriggio probabilità in aumento fino ad alta (75-100%) dapprima sulle zone pedemontane, poi verso sera anche altrove di precipitazioni da sparse a diffuse. I fenomeni, a prevalente carattere di rovescio o temporale potranno essere localmente intensi. Precipitazioni in esaurimento a partire da nord a fine giornata.

Temperature. Prevalentemente in calo, con minime raggiunte in prevalenza a fine giornata; solo sulla pianura centro-orientale saranno stazionarie o in locale aumento.

Venti. In quota, in prevalenza moderati da sud-ovest al mattino, nord-occidentali nella seconda parte della giornata; nelle valli perlopiù deboli con direzione variabile; in pianura in prevalenza nord-orientali, deboli o a tratti moderati fino a gran parte del pomeriggio e verso sera moderati, anche tesi specie su zone meridionali e costiere. Possibili raffiche in corrispondenza dei temporali.

Mare. Fino al pomeriggio, poco mosso, con moto ondoso in intensificazione in serata fino a mosso/molto mosso.

DOMENICA 12. Cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Prevalentemente in calo.

Venti. In quota deboli/moderati inizialmente da nord-ovest, da metà giornata settentrionali; nelle valli variabili; in pianura nord-orientali moderati, anche tesi su costa e pianura meridionale specie nella prima metà della giornata.

Mare. Da molto mosso nelle primissime ore, in attenuazione fino a mosso/poco mosso.

Tendenza

Lunedì 13. Cielo sereno o poco nuvoloso per qualche velatura o per modesti cumuli pomeridiani in montagna. Precipitazioni assenti. Temperature minime in aumento sulle zone centro-settentrionali, massime senza notevoli variazioni.

Martedì 14. Sereno o poco nuvoloso in pianura, soleggiato ma con attività cumuliforme pomeridiana in montagna, dove saranno possibili locali rovesci o temporali. Temperature minime stazionarie o in locale variazione, massime in leggero aumento in pianura.