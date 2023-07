Previsioni meteo 11-13/07, verso una metà di luglio torrida anche nel Vicentino

SITUAZIONE GENERALE

Temperature massime stabilmente sopra i 32° a Vicenza e provincia e minime sopra i 20° in apertura della seconda decade di luglio. L’estate mostra il suo aspetto torrido portando afa e calore fino a giovedì, quando lievi perturbazioni andranno a “calmierare” ma solo in parte il caldo. Secondo le previsioni offerte da Arpav Veneto la prima metà settimana si caratterizza per un robusto promontorio anticiclonico d’aria calda che si protende da sud-ovest e sulla nostra regione porta ampi spazi di sereno, con temperature sopra la norma e qualche rada perturbazione solo in quota.

MARTEDì 11 LUGLIO

Cielo in prevalenza da sereno a poco nuvoloso, salvo addensamenti su zone montane e alta pianura a partire dalle ore centrali. Nelle ore più calde, possibilità di locali fenomeni anche temporaleschi più che altro sulle zone montane. Temperature minime in aumento da lieve a localmente moderato soprattutto sulle zone pianeggianti; massime senza notevoli variazioni sulle zone montane, stazionarie o un po’ in aumento su quelle pianeggianti specie a sud-ovest.

MERCOLEDì 12 LUGLIO

Prevalenza degli spazi di sereno, ma a fronte di una nuvolosità irregolare più presente sulle zone montane, che sarà più consistente a nord-est nella seconda parte della giornata. Non sono previste precipitazioni in pianura, generalmente assenti; sulle zone montane fenomeni da locali a sparsi a carattere di rovescio temporalesco, probabili a nord-est e solo possibili occasionalmente altrove. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, tra cui per le minime discreti aumenti, per le massime lievi diminuzioni in montagna e discreti aumenti a sud-est.

TENDENZA PROSSIMI GIORNI

Tempo nel complesso variabile, giovedì con spazi di sereno prevalenti su zone pianeggianti e addensamenti nuvolosi più frequenti su quelle montane, associati a rovesci e temporali sparsi che potranno interessare in parte anche la pianura; temperature in diminuzione, salvo stazionarietà delle massime sulla costa. Da venerdì sulle zone interne variabilità con spazi di sereno alternati ad addensamenti nuvolosi, associati ad una probabilità un po’ maggiore di qualche precipitazione anche a carattere di rovescio o temporale; per il resto, cielo in prevalenza poco nuvoloso salvo locali moderati addensamenti; le temperature subiranno contenute variazioni di carattere locale, con moderato aumento dell’escursione termica in montagna e qualche discreta diminuzione delle massime a sud.