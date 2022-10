Previsioni meteo 11-13/10, clima mite e bel tempo che prosegue nel “primo” autunno

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo la nuvolosità che ha caratterizzato il fine settimana l’alta pressione torna a coprire buona parte dell’Europa centrale, lasciando lontane le perturbazioni atmosferiche dal nostro territorio. Continua quindi questa lunga fase di bel tempo sul Vicentino dalle temperature relativamente alte per il periodo autunnale.

MARTEDI 11 OTTOBRE

Bellissima giornata di sole su tutto il territorio. Fresco la mattina e dopo il tramonto con temperature anche sotto i 10 gradi in pianura, mentre di giorno il tepore del sole le farà salire anche sopra i 20.

MERCOLEDI 12 OTTOBRE

Soleggiato la mattina su tutta la provincia. Nel pomeriggio ci sarà qualche lieve velatura di passaggio. Forte escursione termica in pianura con estremi tra 9 e 22 gradi.

GIOVEDI 13 OTTOBRE

Altra giornata di tempo stabile dal clima mite che andrà però favorire la formazione di nubi basse lungo la fascia prealpina. Temperature stazionarie.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Attualmente non si intravedono cambiamenti del tempo almeno fino al prossimo 18 ottobre. Nel prossimo fine settimana le nubi saranno più presenti sul Vicentino ma, in ogni caso, non sono previste precipitazioni di rilievo. Lo zero termico si porterà verso i 3.500 metri di quota.