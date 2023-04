Previsioni meteo 12-13/04, tempo in peggioramento e montagne “velate” di bianco

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Una temporanea rimonta dell’alta pressione verso il Nord Italia fa salire le temperature anche se il cielo si presenta spesso velato. Un affondo Nord Atlantico porterà precipitazioni diffuse sul Vicentino soprattutto nella giornata di giovedì quando le temperature subiranno un sensibile calo e le nostre montagne torneranno a vestirsi di bianco.

MERCOLEDI 12 APRILE

Inizialmente poco nuvoloso con velature di passaggio. Nel pomeriggio clima gradevole con punte di 21 gradi in pianura. Verso sera giungeranno da ovest nubi via via più compatte che preannunceranno l’arrivo di una perturbazione Atlantica con le prime precipitazioni durante la notte.

GIOVEDI 13 APRILE

Giornata perturbata. I fenomeni più estesi e diffusi li vedremo in mattinata. Pioggia di intensità moderata in pianura, a tratti battente in pedemontana. Quota neve inizialmente oltre i 1.800 metri, ma un calo col passare delle ore. Nel pomeriggio le precipitazioni saranno più discontinue su medio e basso Vicentino, insisteranno invece sulla fascia prealpina dove la neve scenderà sensibilmente di quota, dai 1.200 metri del Monte Grappa e dell’Altopiano, fino ai 900/1.000 metri delle Piccole Dolomiti. Sono attesi generalmente 15/30 mm di pioggia in pianura e altrettanti centimetri di neve oltre i 1.700 metri. Temperature in sensibile calo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Residua instabilità tra venerdì e sabato, con netto miglioramento del tempo domenica quando anche le temperature saliranno di alcuni gradi fino a riportarsi nelle medie del periodo.