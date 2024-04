Previsioni meteo 12-14/04, un week end dal “sapore” estivo è in arrivo

SITUAZIONE GENERALE

Dopo l’impennata delle temperature della scorsa settimana, abbiamo assistito ad una breve parentesi piovosa dove il clima si era fatto più consono al periodo. E’ durato poco il calo termico, siamo infatti alle porte di un’altra ondata di calore fuori stagione per le nostre latitudini. Lo zero termico si avvicinerà nuovamente a quota 4.000 metri e in pianura le temperature massime si porteranno oltre i 25 gradi.

VENERDI 12 APRILE

La mattina sereno su tutta la provincia. Ci sarà di tanto in tanto qualche velatura di passaggio nel pomeriggio, in un contesto comunque soleggiato. Sarà la giornata dove si avvertirà l’impennata delle temperature. Lo zero termico aumenterà oltre i 3.000 metri di quota.

SABATO 13 APRILE

Alta pressione in ulteriore rinforzo sul nostro territorio. Cielo da sereno a poco nuvoloso, giornata adatta per le attività all’aria aperta. Temperature ben oltre le medie stagionali con punte di 25/26 gradi su medio e basso Vicentino.

DOMENICA 14 APRILE

Altra giornata di bel tempo, con tanto sole e qualche innocua velatura. Lo zero termico sfiorerà i 4.000 metri, valori in quota da piena estate. In pianura qualche area toccherà i 27 gradi.