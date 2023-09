Previsioni meteo 12-14/09, l’arrivo di correnti instabili porterà qualche pioggia

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Stiamo vivendo una prima metà di settembre molto calda per il periodo. In molte località del Vicentino si sono superati i 30 gradi con punte che hanno sfiorato i 32. Una poderosa alta pressione che nel corso della settimana però inizierà a perdere forza, correnti più fresche ed instabili infatti giungeranno dalla Francia.

MARTEDI 12 SETTEMBRE

Dopo molti giorni di cielo totalmente sereno, si rivedranno le prime nubi sul Vicentino. Delle velature sparse arriveranno da ovest ad offuscare il sole di tanto in tanto. Primi segnali di un cambio di circolazione. Farà ancora molto caldo, le temperature massime toccheranno ancora una volta i 30°.

MERCOLEDI 13 SETTEMBRE

Fin dal mattino nubi irregolari presenti su tutto il territorio. Tra il pomeriggio e la sera ci sarà della instabilità sui rilievi con occasionali rovesci o temporali in probabile sconfinamento verso le alte alte pianure. Temperature in diminuzione nei valori massimi.

GIOVEDI 14 SETTEMBRE

La mattina cielo variabile con bassa probabilità di precipitazioni. Nella seconda parte della giornata sviluppo di nubi cumuliformi con locali temporali, non solo in montagna ma anche in alcune aree di pianura. Temperature in ulteriore lieve calo, con valori massimi non oltre i 24 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Probabile instabilità anche venerdì. Nel fine settimana una nuova rimonta dell’alta pressione porterà un miglioramento del tempo e un nuovo rialzo termico soprattutto da domenica.