Previsioni meteo 12-14 ottobre: temperature minime in pianura anche sotto i 5°C

SITUAZIONE GENERALE

Nei prossimi giorni un vortice di bassa pressione sul centro Europa sarà in transito verso sud est, passando oltralpe per poi dirigersi verso i Balcani. Non avremo precipitazioni sul vicentino ma entrerà da est nuova aria fredda che farà scendere nuovamente le temperature, tanto che i valori si porteranno sotto le medie del periodo.

MARTEDI’ 12 OTTOBRE

Bel tempo la mattina su tutta la provincia, anche se ci saranno delle velature di passaggio da nord. Nel pomeriggio ancora poco nuvoloso e clima mite in pianura grazie al sole e la bassa umidità. Nubi più compatte in arrivo dopo il tramonto, soprattutto sull’alto vicentino. Temperature in lieve rialzo con estremi termici in pianura tra 9 e 20°C

MERCOLEDI’ 13 OTTOBRE

Sarà una giornata molto variabile, caratterizzata da passaggi nuvolosi con moto nord-sud intervallati anche da ampie schiarite e momenti soleggiati. Venti in aumento da nord est in montagna e sulle pedemontane. Temperature massime in calo di 3/4°C

GIOVEDI’ 14 OTTOBRE