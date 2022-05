Previsioni meteo 13-15/05, clima caldo da mese di giugno con instabilità intermittente

SITUAZIONE GENERALE

L’anticiclone sub-tropicale rimane bloccato tra Mediterraneo e centro Europa. Un vero e proprio muro per le perturbazioni Atlantiche e per masse d’aria più fredde che non riescono più a scendere dalle alte latitudini verso l’Italia. Tuttavia nel fine settimana ci sarà un po’ di instabilità lungo i monti per i classici temporali “di calore”.

VENERDI 13 MAGGIO

Un inizio di giornata dal cielo sereno sul Vicentino. Nel pomeriggio qualche cumulo in sviluppo lungo la fascia prealpina ma senza precipitazioni di rilievo. La sera rasserena ovunque. Temperature stazionarie con valori in pianura compresi tra 15 e 29°.

SABATO 14 MAGGIO

La mattina si coprirà velocemente il cielo sull’Altovicentino, coi primi rovesci sparsi già a ora di pranzo. Nel primo pomeriggio si svilupperà anche qualche cella temporalesca tra Prealpi e Pedemontana con accumuli localmente rilevanti di 15-20 mm di pioggia. In pianura tra medio e basso Vicentino difficilmente arriverà qualche pioggia. Tempo in rapido miglioramento nel tardo pomeriggio con ampie schiarite la sera fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione di 2-3°.

DOMENICA 15 MAGGIO

Una giornata all’insegna della variabilità, il sole si alternerà alle nubi sull’Altovicentino dove nel primo pomeriggio c’è il rischio di locali rovesci o temporali. Tempo più stabile soleggiato sul medio-basso Vicentino. Temperature oltre la norma con punte massime di 28°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per i primi giorni della settimana è da attendersi un tempo stabile e soleggiato in pianura con locale instabilità pomeridiana in montagna. Clima afoso con temperature tipiche del mese di giugno. Al momento non si vede nessun peggioramento del tempo nel lungo termine.