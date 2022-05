17/22 Voci in onda: Maurizio Solieri, Latterie Vicentine e l’altruismo di Mattia Grotto – La newsletter di Radio Eco Vicentino

Buongiorno a tutte le amiche e gli amici di Radio Evo Vicentino e L’Eco Vicentino. Spero che la vostra settimana sia stata splendida come gli ospiti che hanno varcato la soglia dei nostri studi. Sono stati sette giorni carichi di emozioni e programmi molto interessanti che non vediamo l’ora di condividere con noi.

La settimana è cominciata con un grandissimo incontro: Silvia non vedeva l’ora di accendere i microfoni per intervistare il suo idolo Maurizio Solieri membro della Steve Rogers Band e uno tra i migliori chitarristi rock italiani che vanta di una collaborazione pluridecennale con Vasco Rossi. Ha presentato il suo ultimo singolo “Tommy”. E’ stata la ciliegina sulla torta di una puntata di Music Around dedicata al meglio della musica disco degli anni ’70 dove abbiamo potuto anche ascoltare il nuovo brano “I’m glad to dance” di Vs Prjct.

Ascolta “Music Around del 2 Maggio 2022” su Spreaker

Come dicono gli inglesi, Silvia “set the bar high”, ovvero ha puntato in alto l’asticella ma il resto del team non è stato da meno. Mercoledì a StartUp abbiamo esplorato e conosciuto una delle realtà storiche del nostro territorio. Alessandro Mocellin, presidente di Latterie Vicentine, si è raccontato ai nostri microfoni. Dalla sua giovinezza fino alla nomina di presidente di una delle aziende più conosciute e rispettate del vicentino, che fornisce latte, formaggi, yogurt ma anche uova burro e molto altro.

Ascolta “Alessandro Mocellin – Presidente Latterie Vicentine” su Spreaker.

Il team di We love Italia ha fatto invece un tuffo nel passato, ricordando il compleanno-simbolo della fine di un era e l’inizio di un’altra: i diciotto anni.

Il direttore artistico Gianni Manuel dei suoi non ne ha memoria, mentre La Giulie se lo ricorda molto bene.

E voi, ve lo ricordate?

Ascolta “I 18 anni” su Spreaker.



All’Eco dei Comuni non si scherza, o quasi. Ogni giovedì dalle 17.15 alle 17.45 dedichiamo mezz’ora a coloro che si prendono cura del nostro territorio. Questa volta è venuto a trovarci l’assessore alla promozione sociale e alle politiche giovanili di Malo Federico Spillare ospite dei direttori Mariagrazia Bonollo e Gianni Manuel. Con lui abbiamo parlato di cosa significhi “promuovere il sociale” e prendersi cura dei giovani della comunità. Ascolta il podcast.

Ascolta “Federico Spillare, assessore alla promozione sociale e alle politiche giovanili del Comune di Malo” su Spreaker.

Sicuramente quella di Parlami di Te è stata la puntata più emozionante e commuovente della settimana. I nostri direttori hanno accolto in studio la thienese Evelina Cretella, mamma di Mattia Grotto tragicamente scomparso a causa di un malore improvviso a Caorle in un giorno di fine estate del 2021. Evelina ha scoperto solo allora che il figlio era un donatore di organi che aveva deciso con grande altruismo di donare vita ad altri in caso della sua morte. Ora Evelina collabora con l’Aido e ricorda il figlio. Durante la puntata è intervenuto anche Moreno Zurlo, vicepresidente provinciale dell’Aido.

Ascolta “Evelina Cretella, il ricordo del figlio Mattia Grotto donatore AIDO” su Spreaker.

Siamo ormai alla puntata numero cinque di Break Point, la trasmissione sportiva condotta da Omar Dal Maso in onda ogni venerdì delle 15 alle 16 che da voce agli innumerevoli e talentosi atleti del Vicentino. Ospite dell’ultima puntata, la scorsa settimana, Pedro Vidoto de Aguilar, più conosciuto come Pedrinho campione italo-brasiliano di futsal in forza al Carrè Chiuppano. Se ti sei perso la puntata, ascoltata in podcast.

Ascolta “Il futsal con Pedro Vidoto de Aguilar, più conosciuto come Pedrinho” su Spreaker.

Dopo l’appuntamento sportivo, il team della radio entra in modalità weekend. A dare inizio all’aperitivo c’è la Giulie con Drive Magazine in onda dalle 18 con le news più belle della settimana e gli eventi più in del weekend.

Dopo cosi tanto lavoro non dimenticatevi di fare un bel pieno di energie. Noi facciamo settimanalmente pit-stop nelle cucine di Fogolare Veneto dove lo chef Amedeo Sandri e il sommelier Maurizio Falloppi ci propongo sempre nuove ricette deliziose. Tutto questo sole ci ha fatto venire voglia di frutta dissetante e tanta freschezza. Cosa ha proposto lo chef? La coccarda tricolore, un dessert semplice e salutare composto da kiwi, yoghurt bianco e fragole. Bon appetit!

Ascolta “Coccarda tricolore – Fogolare Veneto” su Spreaker.

Come sempre vi ricordiamo che tutti i nostri podcast e i programmi sono disponibili non solo sul sito di Radio Eco Vicentino ma anche sulla nostra app, scaricabile dall’App Store o Google Play. Li potete trovare anche sulle principali piattaforme, come Spreaker e Spotify.

Per iscriversi alla newsletter quotidiana della testata e a quella settimanale della web-radio e riceverla direttamente sulle vostre caselle di posta elettronica, cliccate invece qui.

Buon fine settimana. E come sempre, stay tuned!