Previsioni meteo 13-15/09, scampoli di (calda) estate grazie all’alta pressione africana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Una temporanea rimonta dell’alta pressione Africana sul nord Italia porta sul vicentino qualche giorno di stabilità e correnti molto calde per il periodo, tanto che in pianura si salirà ancora intorno ai 30 gradi. Questo caldo anomalo durerà poco perché nel fine settimana correnti più fredde dal nord Europa faranno calare le temperature su valori più autunnali.

MARTEDI 13 SETTEMBRE

Sarà una bella giornata di sole su tutta la provincia con qualche velatura di passaggio e qualche innocua nube pomeridiana sulle Prealpi. Temperature in aumento con punte di 30 gradi in pianura.

MERCOLEDI 14 SETTEMBRE

La mattina da sereno a poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata si vedrà una maggiore copertura nuvolosa sull’Altovicentino. La sera non si esclude qualche rovescio di pioggia in arrivo dal Garda verso le nostre Prealpi. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 18 e 30°.

GIOVEDI 15 SETTEMBRE

Giornata dal pomeriggio instabile. Dopo una mattinata per lo più soleggiata, col passare delle ore si vedrà un aumento dell’attività cumuliforme sulla nostra provincia con locali rovesci o temporali, in un contesto comunque di cielo variabile. Temperature in lieve calo nei valori massimi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tra venerdì e sabato vedremo ancora una accentuata instabilità, soprattutto sulle zone montane. Correnti più fredde da nord faranno calare sensibilmente la colonnina del mercurio tanto che sulle cime più alte del Vicentino potrebbe arrivare la prima spruzzata di neve.