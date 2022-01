Previsioni meteo 14-16/01, clima rigido in pianura e alta pressione con inversione termica

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Due perturbazioni in 45 giorni. Questo è il dato più preoccupante di questo inverno scarso di precipitazioni. L’alta pressione dall’Oceano Atlantico sempre più spesso invade tutta l’Europa centrale e quindi anche la nostra provincia. Un vero muro invalicabile per le perturbazioni che dalla Scandinavia scivolano verso l’est Europa, lasciando a secco non solo l’Italia, ma buona parte dell’Europa centro-occidentale.

VENERDI 14 GENNAIO

Giornata serena su tutto il territorio. Nelle prime ore del mattino riduzione della visibilità sul basso vicentino per dense foschie. In quota ci sarà un notevole aumento delle temperature, con lo zero termico che si porterà oltre i 2500 metri. In pianura e nei fondovalle, grazie all’inversione termica farà invece piuttosto freddo con minime che potranno raggiungere i -5/-6°C

SABATO 15 GENNAIO

Altra giornata di bel tempo con temperature primaverili in quota. Freddo sulle pianure con nebbie in aumento sul Bassovicentino. Estremi termici tra -5 e +8°.

DOMENICA 16 GENNAIO

Cielo sereno o poco nuvoloso. In pianura la nebbia, nelle ore più fredde della giornata potrà raggiungere anche Vicenza città. In montagna ci sarà un primo lieve calo termico di 2-3°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana afflussi di aria più fredda dal nord Europa faranno scendere le temperature in montagna e alle quote collinari, mentre in pianura continuerà il clima rigido per il freddo accumulato i giorni precedenti grazie all’inversione termica. Non sono previsti peggioramenti del tempo almeno fino il 20 gennaio.