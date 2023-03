Previsioni meteo 14-16/03, piogge intense su tutta la provincia. Poi torna il sereno

SITUAZIONE GENERALE

Una perturbazione atlantica sta entrando sul Nord Italia. Dopo quasi due mesi di attesa, il Vicentino vedrà 15-20 mm di pioggia diffusi su gran parte del territorio seguiti da una sensibile flessione delle temperature. I venti da Nord aiuteranno poi a “pulire” l’aria da smog e polveri sottili che si sono accumulate nell’ultimo periodo.

MARTEDI 14 MARZO

Maltempo fin dal mattino su tutta la provincia. Piogge di intensità moderata in pianura, a tratti battente sulle pedemontane. In montagna la neve cadrà dai 1.600 metri circa. Una pausa delle precipitazioni la vedremo nel primo pomeriggio quando potrà esserci anche qualche temporanea schiarita. Verso sera entreranno da nord correnti più fredde in grado di rendere instabile nuovamente il tempo. Si formeranno rovesci sparsi sulla fascia prealpina in discesa verso le pianure. La quota neve sarà in calo verso i 1.300 metri. Sono attesi in pianura mediamente 15-25 mm di pioggia, punte di 30 mm sulle pedemontane del Nord Ovest vicentino. In montagna 15-30 cm di neve fresca oltre i 1.800 metri.

MERCOLEDI 15 MARZO

Rapido miglioramento del tempo già dalle prime ore della giornata. Cielo sereno con poche nubi di passaggio. Visibilità ottima grazie alla ventilazione da Nord. Temperature in diminuzione, soprattutto dalla sera. Estremi termici in pianura tra 5 e 14 gradi.

GIOVEDI 16 MARZO

Altra bella giornata limpida di sole con basso tasso di umidità nell’aria. Non si escludono brinate notturne in pianura con valori minimi vicini allo zero. Temperature diurne invece gradevoli intorno ai 15 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Bel tempo tra venerdì e sabato con temperature in aumento fino a 18 gradi in pianura. Domenica aumento della copertura nuvolosa ma al momento non sono previsti fenomeni di rilievo.