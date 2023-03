Serata alla “valenciana” per il Famila Basket Schio: prima palla contesa nei quarti di Euroleague

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Una gustosa “Paella” al centro stasera attende il Beretta Famila Schio in versione europea, che ospita e affronta il Valencia Basket nella prima delle (potenziali) tre gare di quarti di finale con in palio un prestigioso pass per la Final Four di Eurolegue Woman. Andata – ed eventuale “bella” – al PalaRomare di Schio in zona Campagnola, con match al via alle 20 e ancora posti in tribuna disponibili.

Le orange del coach greco Dikaioulakos, in virtù del 2° posto ottenuto nel gruppo B di qualificazione ai playoff, avranno dunque il vantaggio del fattore campo e proveranno a prolungare la striscia di imbattibilità casalinga. Tante le nazionalità rappresentate stasera sul parquet, tra giocatrici, allenatori e i tre arbitri provenienti da Croazia, Slovacchia e Romania, saranno una quindicina gli Stati rappresentati.

Ad oggi il club altovicentino che stasera riempirà il palasport di tifosi e appassionati ha già eguagliato la scalata della scorsa stagione, in cui fu estromesso proprio ai quarti da Praga al terzo e decisivo atto contro le ceche. Vista la stagione in corso “gonfia” di successi, oltre al fattore parquet a favore, è lecito sognare una storica qualificazione alla semifinale, per quanto non agevole, ricordando come è doveroso l’esclusione dei team della pallacanestro russi dalle competizioni internazionali. A pesare sul morale in casa Famila, semmai , è arrivata la sconfitta all’overtime contro la Reyer Venezia nel derby veneto. Punteggio sul filo del rasoio, 73-72, con la partita da cardiopalma costata la vetta della classifica di serie A1, a favore della Virtus Bologna.

Le spagnole di Valencia, terze nel gruppo A, nei 14 incontri di Eurolega hanno collezionato 9 vittorie e 5 ko. Poche le giocatrici straniere in organico (“solo” 4), tante invece le estrellas della pallacanestro iberica a far da pilastri della temibile squadra stasera ospite. La più nota tra tutte è sicuramente Alba Torres, per quanto in condizioni fisiche non ottimali negli ultimi tempi. La sfida tra Beretta Famila e Valencia avrà come game sponsor Masep, negozio di articoli sportivi di Thiene ormai storico, visti i 25 anni di attività. Gara2 in programma a stretto giro di posta, già venerdì sera. Eventuale gara3 mercoledì 22 marzo ancora a Schio.

Martedì sera, durante l’intervallo, ci sarà una nuova edizione della gara del tiro da tre punti che tanto sta appassionando il pubblico del PalaRomare quest’anno., con in palio accessori sportivi offerti dal game sponsor. Le iscrizioni devono pervenire entro martedì alle 14 alla mail info@familabasket.it, con un massimo di 16 partecipanti. Per acquistare i biglietti ancora disponibili. La biglietteria del PalaRomare aprirà invece alle ore 17.30.