Previsioni meteo 14-16/04, clima fresco e instabilità del tempo nel week end

SITUAZIONE GENERALE

La perturbazione che ci ha appena interessati ha portato mediamente 20/30 mm di pioggia sulla nostra provincia e neve oltre i 900 metri di quota. Una vera e propria manna dopo lunghi periodi secchi intervallati da deboli peggioramenti. La depressione tende a portarsi verso il centro Italia molto lentamente, non avremo un vero e proprio miglioramento del tempo, per qualche giorno resterà molta variabilità con locali piovaschi pomeridiani sui rilievi.

VENERDI 14 APRILE

La giornata sul Vicentino inizierà con cielo perlopiù nuvoloso con parziali schiarite. Tra il pomeriggio e la sera ci saranno ampi rasserenamenti. Grazie al soleggiamento le temperature massime tenderanno lievemente a salire.

SABATO 15 APRILE

Inizialmente cielo sereno o poco nuvoloso in pianura. Nubi più presenti sulla fascia prealpina con brevi momenti di sole. La copertura nuvolosa sarà in aumento nelle ore centrali della giornata, quando non si esclude qualche locale pioggia o fioccata sui rilievi. Temperature stazionarie con estremi termici in pianura tra 7 e 16 gradi.

DOMENICA 16 APRILE

La mattina cielo irregolarmente nuvoloso su tutto il territorio vicentino. Nuvolosità in aumento nel pomeriggio con alta probabilità di rovesci sulle Prealpi e pedemontane. Quota neve 1.700 metro. Accumuli previsti modesti tra 0 e 5 mm di pioggia. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

L’instabilità sarà in aumento a metà della prossima settimana con maggiore coinvolgimento dei fenomeni pomeridiani anche sulle pianure. Le temperature saranno in lieve aumento con valori però, ancora freschi per il periodo.