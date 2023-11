Previsioni meteo 14-16/11, periodo di metà novembre caratterizzato dall’inversione termina

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Nella giornata di lunedì abbiamo visto le prime diffuse brinate in pianura con temperature minime attorno i +1/+2 gradi. In quota però nelle ultime ore sono giunte correnti molto miti da sud ovest che hanno fatto schizzare lo zero termico a 3.500 metri. Questo in pianura non lo si percepisce, dato che le temperature notturne rimangono basse anche stamani, di poco sopra lo zero. Mentre in quota si sono registrati valori attorno i +10 a 1.500 metri. La classica inversione termica insomma, d’altronde ormai la stagione è quella giusta.

MARTEDI 14 NOVEMBRE

In mattinata delle velature offuscheranno il sole, mantenendo basse le temperature nei fondovalle e in pianura. Qualche schiarita in più la vedremo nel pomeriggio. La sera una debole perturbazione in transito sulle Alpi lambirà i nostri settori più settentrionali dove potrebbe esserci qualche debole pioggia. Temperature stazionarie in pianura, in sensibile aumento in montagna.

MERCOLEDI 15 NOVEMBRE

Sarà una bella giornata di sole su tutto il Vicentino. Solo nelle ore pomeridiane ci sarà qualche innocuo addensamento nuvoloso lungo l’arco prealpino. Zero termico in calo verso i 2.300 metri. In pianura gli estremi termici saranno compresi tra +3 e +14 gradi.

GIOVEDI 16 NOVEMBRE

Sarà ancora il sole il protagonista della giornata. Solo qualche velatura di poco conto potrà “sporcare” il cielo di tanto in tanto. Temperature in linea col periodo o di poco superiori.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Venerdì una saccatura nord atlantica interesserà l’arco alpino e l’estremo nord est Italiano. Non si escludono deboli fenomeni anche sulla nostra provincia. Rapido miglioramento nel fine settimana con flessione delle temperature.