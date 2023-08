Previsioni meteo 14-17/08, arrivato il caldo di Ferragosto ma senza i “picchi” di luglio

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

EVOLUZIONE GENERALE

Una massa d’aria calda si protende dall’Africa nord-occidentale all’Europa centrale, impedendo il transito di perturbazioni dal Nord Atlantico anche per la presenza al livello del mare di una pressione abbastanza livellata sull’Europa; per il Veneto ne consegue un periodo piuttosto caldo e stabile con molti spazi di sereno, a parte alcuni addensamenti pomeridiani e possibili locali piogge un po’ più probabili a metà settimana sulle zone montane.

LUNEDI 14 AGOSTO

Cielo sereno o a tratti poco nuvoloso, a parte qualche maggiore annuvolamento sulle zone montane, ove non si esclude qualche locale piovasco.

MARTEDI 15 AGOSTO

In montagna tempo variabile con spazi di sereno più significativi fino a metà giornata e addensamenti nuvolosi sparsi in seguito, in pianura cielo da sereno a poco nuvoloso a parte alcuni addensamenti pomeridiani sulla fascia pedemontana. Probabili rovesci e temporali sparsi nella seconda parte della giornata, più che altro sulle zone montane. Temperature con contenute variazioni di carattere locale, per le massime prevarranno lievi aumenti su bassa pianura e costa.

MERCOLEDI 16 AGOSTO

Prevalenza di un cielo poco nuvoloso con spazi di sereno ampi al mattino e addensamenti sparsi più presenti in montagna nella seconda parte della giornata. Precipitazioni all’inizio generalmente assenti, a parte una modesta possibilità di occasionali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi a ridosso delle Prealpi nelle primissime ore; in seguito probabili alcuni rovesci o temporali sulle zone montane, non esclusi più localmente anche sulla fascia pedemontana e occasionalmente sul resto della pianura interna.

GIOVEDI 17 AGOSTO

Cielo in pianura da sereno a poco nuvoloso, in montagna dapprima sereno o poco nuvoloso e poi tempo un po’ variabile con spazi di sereno alternati ad alcuni addensamenti nuvolosi; possibilità di alcuni piovaschi o brevi rovesci anche temporaleschi nella seconda parte della giornata, più che altro sulle zone montane; le temperature in montagna aumenteranno riguardo ai valori massimi, per il resto subiranno contenute variazioni di carattere locale.