Previsioni meteo 15-17/09, ultima fase di instabilità prima di un deciso miglioramento

SITUAZIONE GENERALE

Negli ultimi giorni abbiamo assistito ad un lieve calo termico e ad una instabilità con fenomeni molto localizzati dove si sono visti rovesci o temporali di breve durata. Potrà esserci ancora qualche locale precipitazione ma il tempo sul Vicentino va verso un generale miglioramento con il ritorno dell’alta pressione e delle temperature estive.

VENERDI 15 SETTEMBRE

Cielo nuvoloso la mattina con bassa probabilità di fenomeni. A metà giornata non si escludono locali e brevi rovesci in un contesto di tempo variabile. Ampie schiarite ovunque la sera. Estremi termici in pianura tra 14 e 25 gradi.

SABATO 16 SETTEMBRE

Bella mattinata di sole su tutto il territorio. Nel pomeriggio nubi sparse ma in un contesto di tempo soleggiato con temperature in aumento fino a 28 gradi. Lo zero termico tornerà oltre i 3.500 metri di quota, valori pressoché estivi.

DOMENICA 17 SETTEMBRE

Sarà una giornata di sole sulla nostra provincia dal clima pienamente estivo. Questo grazie all’alta pressione africana che ancora una volta si spingerà fino il nord Italia e quindi anche in Veneto. Le temperature massime toccheranno i 30-31 gradi su Medio e Basso Vicentino.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Il caldo continuerà anche per l’inizio della prossima settimana, poi giungeranno correnti più fresche ed instabili di origine Atlantica che metteranno definitivamente fine alla stagione estiva.