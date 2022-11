Previsioni meteo 15-17/11, peggioramento in vista e neve sopra quota 2 mila metri

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

La rimonta dell’alta pressione che ci ha interessati in questi giorni ha riportato lo zero termico oltre i 3.000 metri di quota, mentre nei bassi strati si è visto l’effetto dell’inversione termica, tanto che nei fondovalle si è vista la brina anche a quote collinari. La circolazione sta di nuovo cambiando per l’approssimarsi di una perturbazione Atlantica.

MARTEDI 15 NOVEMBRE

Nella prima mattinata il cielo si presenterà poco nuvoloso con ampi spazi soleggiati. Ben presto però le nubi, sempre più compatte, avanzeranno da ovest. Un peggioramento del tempo lo vedremo da metà pomeriggio quando si avranno le prime deboli precipitazioni sul Vicentino occidentale, in estensione la sera su gran parte della provincia. Quota neve a 2.000 metri. Temperature in lieve aumento in quota.

MERCOLEDI 16 NOVEMBRE

La mattina ultime precipitazioni sparse, di debole intensità. Neve sulle cime più alte della provincia dove cadranno 5/10 centimetri a 2.200 metri. Altrove a fine peggioramento saranno caduti, generalmente 5/15 mm di pioggia. Schiarite verso sera a partire dalle zone occidentali. Temperature stazionarie.

GIOVEDI 17 NOVEMBRE

Giornata variabile con condizioni meteo temporaneamente in miglioramento con ampi spazi soleggiati. Non sono previste precipitazioni. Temperature senza variazioni di rilievo con estremi termici in pianura tra 8 e 15°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Una nuova perturbazione probabilmente andrà a interessare il territorio vicentino tra venerdì pomeriggio e sabato mattina di questa settimana. Le correnti fredde ruoteranno dai quadranti settentrionali e la quota neve in montagna scenderà verso i 1.500 metri di quota.