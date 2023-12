Previsioni meteo 15-17/12, alta pressione in arrivo: nebbie in pianura, caldo anomalo sui rilievi

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo l’ultima perturbazione le temperature stanno temporaneamente calando, soprattutto nei valori minimi, grazie all’afflusso di correnti più fredde da nord est. Questa circolazione però durerà poco, da ovest infatti sta arrivando un potente campo di alta pressione che porta aria molto mite in quota. Toccheremo valori di oltre 1040 millibar sulla nostra provincia, cosa alquanto rara. Questo determinerà un forte effetto di inversione termica con clima mite e soleggiato in quota contro il freddo nebbioso della pianura.

VENERDI 15 DICEMBRE

Qualche nube di passaggio durante la prima mattinata sull’Altovicentino. Poi la giornata trascorrerà serena su tutta la provincia. Temperature momentaneamente in calo, estremi termici in pianura tra 0 e 10 gradi. Tornano diffuse le brinate a bassa quota.

SABATO 16 DICEMBRE

Bella giornata di sole su tutta la provincia. Gelate notturne in pianura con temperature al di poco sotto lo zero. Durante le ore più fredde del giorno riduzione della visibilità sul Bassovicentino.

DOMENICA 17 DICEMBRE

La giornata che segnerà l’inizio di una forte alta pressione sul nostro territorio. Sarà importante l’effetto dell’inversione termica con temperature primaverili sui rilievi e freddo con nebbie persistenti su medio e basso Vicentino. Lo zero termico si posizionerà a 3.000 metri di quota.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Anche lunedì e martedì le condizioni meteo non cambieranno con nebbie e freddo a bassa quota e caldo quasi estivo in montagna. Da mercoledì arriveranno correnti più fredde settentrionali che faranno scendere sensibilmente le temperature.