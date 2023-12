Auto accostata su una strada bianca al “Santo” di Thiene. All’interno il conducente, senza vita

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Si spiegherebbe in prima analisi con un probabile malore avvenuto mentre si trovava alla guida il decesso riscontrato ieri di un vicentino, un anziano di 81 anni del quale l’identità rimane per ora sotto riserbo. Non si tratta di un thienese, ma era residente comunque in una località della provincia berica.

Luogo del ritrovamento, ieri pomeriggio poco prima dele 18, una strada interna rispetto alla provinciale sp 349, nel territorio di Thiene – in località “Santo” – poco lontano dall’area del depuratore e dal confine con Villaverla, vicino al cavalcavia dell’autostrada A31 Valdastico.

Ad avvisare la centrale operativa dei Carabinieri la telefonata di un passante che per caso ieri ha notato la presenza di una vettura – un’utilitaria – parcheggiata sullo spiazzo di strada bianca, a quanto pare da tempo e con motore acceso, quando si approssimava il buio. All’interno si trovava un uomo, una persona anziana, che apparentemente sembrava stesse dormendo. Ai militari dell’Arma, unitamente al personale dei vigili del fuoco accorso a supporto, il compito di verificarne le condizioni, scoprendo che in realtà l’unico occupante il veicolo era deceduto.

Le circostanze rilevate dai militari della compagnia di Thiene e il primo responso del medico del 118 sulla scena hanno escluso che si possa essere trattato di un gesto estremo o di un evento delittuoso con concorso di altri soggetti. In altre parole l’unica spiegazione plausibile consiste in un malore accusato dal vicentino della classe 1942: probabilmente si trovava alla guida dell’utilitaria quando ha accusato il malessere, riuscendo ad accostare, ma senza poter chiedere aiuto.

Un’ipotesi corroborata da più elemento che la Procura di Vicenza ha accolto senza disporre ulteriori accertamenti, catalogando come morte naturale il triste epilogo occorso all’81enne e conferendo il nulla osta praticamente immediato per la sepoltura ai familiari