Previsioni meteo 17-19/02, temperature ancora oltre le medie del periodo

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione che copre l’Europa centro-meridionale da alcuni giorni non accenna a cedere. Un muro invalicabile per le perturbazioni che tentano ad avvicinarsi al nord Italia. Clima ancora tutt’altro che invernale, soprattutto sui rilievi.

VENERDI 17 FEBBRAIO

Soleggiato sull’Altovicentino, anche se il sole sarà offuscato da velature e foschie. Su medio-basso vicentino invece troveremo delle nebbie nelle prime ore del mattino, in dissolvimento nelle ore centrali della giornata. Estremi termici in pianura tra 0 e 12 gradi.

SABATO 18 FEBBRAIO

La nebbia tenderà a salire di quota coprendo gran parte della pianura vicentina. Solo tra tarda mattina e primo pomeriggio ci sarà un parziale diradamento in pedemontana. Bel tempo sui rilievi con velature. La copertura nebbiosa tornerà fitta dopo il tramonto. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione di 2/3 gradi.

DOMENICA 19 FEBBRAIO

Altra giornata caratterizzata da dense foschie o nebbia a bassa quota e tempo spesso soleggiato in montagna. Escursione termica contenuta in pianura tra +4 e +8 gradi. In quota temperature in lieve calo con valori sempre oltre le medie del periodo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tempo buono sul vicentino fino a martedì. A metà settimana sarà possibile un cambiamento del tempo dato da una perturbazione nord atlantica che potrebbe portare precipitazioni diffuse con neve anche a bassa quota.