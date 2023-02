Europa League: pari Juve con il Nantes, Roma ko a Salisburgo. In Conference ok Lazio e “Viola”

Brutta serata per la Roma che torna da Salisburgo con una sconfitta per 1 a 0 e con la preoccupazione per Dybala uscito all’intervallo per un infortunio. Il match è stato deciso nel finale con un colpo di testa di Capaldo all’88 esimo. Rammarico per i due legni colpiti nel giro di otto minuti prima da Cristante e poi da Belotti, con miracolo di Kohn, sugli sviluppi di corner. Ora la squadra di Mourinho per accedere agli ottavi di finale di Europa League dovrà ribaltare il risultato all’Olimpico: per passare il turno senza andare ai rigori la Roma dovrà vincere con almeno due gol di scarto.

Nell’andata dei playoff di Conference League all’Olimpico la Lazio ha invece sconfitto per 1-0 il Cluj e avanza ora verso la qualificazione agli ottavi. Nel recupero del primo tempo Immobile segna il gol-partita con una splendida conclusione al volo che non lascia scampo a Scuffet. Tra sette giorni in Romania ci sarà il match di ritorno. Ciro Immobile torna dunque a segnare: il suo ultimo gol è stato il 4 gennaio con il Lecce. Sarri ha detto in conferenza di voler onorare la competizione e fa pochissimo turnover. In difesa torna Lazzari dal 1′, a centrocampo accanto a Milinkovic-Savic ci sono Marcos Antonio in regia e Vecino.

Nel match di ieri pomeriggio di andata dei playoff di Conference League la Fiorentina ha stravinto contro il Braga per 4-0. I viola passano al 46’ con la girata di testa di Jovic, che sfrutta bene l’assist di Biraghi. In avvio di secondo tempo, portoghesi in dieci per l’espulsione di Tormena (55’), che entra duro sul serbo. Jovic punge ancora al 60’. Il terzo gol è del subentrato Cabral (79’), che cala il poker al 90’. Gara di ritorno in agenda il prossimo 23 febbraio.