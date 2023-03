Previsioni meteo 17-19/03, nel tempo e temperature in rialzo per il fine settimana

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Le correnti fredde settentrionali che hanno interessato la nostra provincia negli ultimi giorni ci abbandonano, lasciando spazio a quelle più miti mediterranee. Infatti da ovest è in arrivo un campo di alta pressione che si estende in tutto il centro-nord Italia favorendo un aumento termico e qualche giorno di bel tempo.

VENERDI 17 MARZO

La mattina farà ancora piuttosto freddo con brinate in pianura e temperature minime attorno lo zero. Nelle ore centrali della giornata invece avremo un aumento termico di 2-3 gradi rispetto gli ultimi giorni.

SABATO 18 MARZO

Cielo sereno su tutto il Vicentino. Poche nubi pomeridiane lungo le Prealpi. Temperature in aumento. Estremi termici in pianura tra +3 e 17 gradi. Zero termico a 3.200 metro di quota.

DOMENICA 19 MARZO

Inizialmente sereno o poco nuvoloso. Nella seconda parte della giornata le nubi saranno più presenti con cielo irregolarmente nuvoloso. Temperature stazionarie con valori oltre le medie del periodo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana avremo spesso cielo nuvoloso o variabile con possibili deboli piogge. Le temperature non subiranno variazioni di rilievo, o al più un lieve calo nei valori massimi.