Previsioni meteo 17-19/06, afa diffusa e domenica clima rovente con punte di 35°

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

L’anticiclone Africano porterà i suoi massimi effetti sul Vicentino nel fine settimana, quando raggiungeremo picchi di calore da piena estate e la sensazione dell’afa sarà veramente insopportabile. Una configurazione barica che non lascerà spazio a nessuna precipitazione, nemmeno in montagna.

VENERDI 17 GIUGNO

Soleggiato su tutta la provincia, solo qualche addensamento di nubi basse sui versanti meridionali delle Prealpi durante le ore centrali della giornata. Temperature in ulteriore lieve rialzo soprattutto nei valori notturni dato che in pianura non scenderemo più sotto i 20°.

SABATO 18 GIUGNO

Cielo sereno o poco nuvoloso per tutto il giorno nella giornata prefestiva. Afa pesante persistente con i valori massimi nella zone di pianura ad aggirarsi intorno ai 33-34°.

DOMENICA 19 GIUGNO

Probabilmente sarà questa la giornata più calda fin ora di questo anno 2022. Picchi di 35° nel Bassovicentino con tassi di umidità nell’aria elevati. L’afa percepita sarà a livelli difficili da sopportare.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nei primi giorni della prossima settimana ci saranno almeno degli sbuffi di aria più fresca ed instabile in quota che potrebbero provocare dei temporali lungo i rilievi e sulle fasce delle pedemontane. E’ da attendersi quindi un lieve calo delle temperature.