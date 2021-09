Previsioni meteo 17-20 settembre: weekend instabile con temperature in calo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Situazione generale

L’alta pressione che dominava la scena sul centro Europa si abbassa di latitudine verso il sud Italia e il nord Africa, lasciando spazio a correnti più umide atlantiche che per qualche giorno interesseranno la nostra provincia, portando tempo instabile con qualche passaggio perturbato.

Venerdì 17 settembre

Ultime precipitazioni all’alba su medio/basso vicentino. Durante la mattinata ampie schiarite si affacceranno da nord. Cielo poco nuvoloso o sereno nelle ore centrali della giornata su tutto il territorio. In tarda serata si addosseranno nubi basse lungo la fascia prealpina ma senza precipitazioni di rilievo. Temperature in lieve calo.

Sabato 18 settembre

Cielo variabile nella prima parte della giornata con spazi soleggiati in pianura. Nel pomeriggio non si esclude qualche locale rovescio tra prealpi e pedemontana. Un nuovo generale peggioramento è atteso dalla nottata. Temperature stazionarie, estremi termici in pianura compresi tra 14 e 23°C

Domenica 19 settembre

Un impulso perturbato in arrivo da ovest porterà precipitazioni diffuse in mattinata. Sono attesi 10-20mm in pianura, con punte di 25-30mm in montagna. Nel pomeriggio si assisterà ad un rapido miglioramento del tempo con ampi rasserenamenti verso sera. Temperature in calo di 3-4°C rispetto i giorni precedenti. I valori si riporteranno nella media del periodo.

Tendenza nel lungo termine

Tempo buono ad inizio settimana con temperature in ripresa. Non si esclude un affondo perturbato dal nord Europa verso il fine settimana del 25-26 settembre (da confermare).