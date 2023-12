Previsioni meteo 18-21/12, prima di Natale caldo anomalo e assenza di perturbazioni

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione che ci sta accompagnando in questi giorni sta portando temperature tutt’altro che invernali sui rilievi. Mentre in pianura grazie all’inversione termica c’è una parvenza d’inverno con diffuse brinate notturne, in quota in alcuni casi non si scende sotto i +10 gradi neppure la notte. Valori termici degni di una primavera inoltrata.

MARTEDI 19 DICEMBRE

Cielo sereno su tutta la provincia. Solo sul basso Vicentino sarà possibile vedere delle nebbie o dense foschie nelle ore più fredde della giornata. Estremi termici in pianura tra -1 e +12 gradi. In collina temperature fino a 15/16 gradi.

MERCOLEDI 20 DICEMBRE

Altra giornata soleggiata su tutto il territorio. Correnti più fresche dal centro Europa faranno scendere le temperature in montagna di alcuni gradi. Infatti lo zero termico dopo aver toccato i 3.300 metri nelle giornate precedenti scenderà verso i 2.000 metri. In pianura le temperature rimarranno invece invariate.

GIOVEDI 21 DICEMBRE

Sereno o poco nuvoloso. In quota ventilazione sostenuta da nord con calo delle temperature, mentre nei fondovalle e sulle pedemontane si farà sentire un pò l’effetto del Foehn, i venti tiepidi in caduta dalle Alpi che faranno aumentare temporaneamente le temperature.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana non ci saranno cambiamenti del tempo. Da segnalare il vento in quota fino a venerdì, poi dovrebbe calare e con esso anche le temperature a tutte le quote.