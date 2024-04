Previsioni meteo 19-21/04, temperature in calo ma con precipitazioni limitate

SITUAZIONE GENERALE

Siamo nel pieno di una irruzione fredda di origine artica che coinvolge, non solo il nord Italia, ma gran parte d’Europa. Nei prossimi giorni un nuovo impulso freddo farà scendere ulteriormente le temperature che si porteranno a 4/5 gradi sotto la norma del periodo. Le precipitazioni sul Vicentino saranno per lo più brevi e locali in un contesto di cielo variabile.

VENERDI 19 APRILE

La mattina cielo sereno o poco nuvoloso per velature. Nella seconda parte della giornata qualche cumulo in più lungo la fascia prealpina ma con assenza di fenomeni. Temperature minime in lieve calo, massime in lieve aumento causa soleggiamento con valori verso i 16-17 gradi.

SABATO 20 APRILE

Inizialmente soleggiato su tutta la provincia. A metà giornata si svilupperanno nubi cumuliformi sulle pedemontane che nel pomeriggio andranno a dar luogo a isolati rovesci in rapido spostamento verso il basso Vicentino. La sera rasserena ovunque. Ventilazione dai quadranti orientali con clima freddo per il periodo. Temperature stazionarie.

DOMENICA 21 APRILE

Giornata molto simile alla precedente. Stabile e soleggiato la mattina con nubi sparse nel pomeriggio quando non si escludono locali piovaschi, più probabili su prealpi e alte pianure. Qualche fioccata in montagna oltre i 1.000-1.200 metri. Temperature in lieve calo, estremi termici in pianura tra 3 e 15 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana avremo ancora molta variabilità sul vicentino con instabilità soprattutto nelle ore pomeridiane. Le fioccate si faranno vedere fin sui 700/800 metri di quota. Continua l’afflusso di aria fredda di origine artica.