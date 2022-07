Previsioni meteo 19-21/07, cielo sereno e caldo torrido. Qualche rovescio isolato in montagna

SITUAZIONE GENERALE

Cielo sereno e caldo che gradualmente aumenta nella settimana centrale del mese di luglio, con le sole brezze leggere a mitigare la percezione delle temperature, con massime stabilmente sopra i 30° e in aumento progressivo. Ieri minima a 20° e massima a 33°. Non si prevedono piogge sostanziali nel breve periodo, con solo qualche possibilità di brevi rovesci in Veneto sulle Dolomiti. Ecco le previsioni più dettagliate fornite da Arpav Veneto per i prossimi giorni.

MARTEDì 19 LUGLIO

In prevalenza il cielo sarà sereno su tutto il territorio vicentino, con qualche locale cumulo pomeridiano solamente in montagna. Temperature massime in contenuto ma progressivo aumento. Venti deboli con brezze diffuse su costa, valli e zone pedemontane.

MERCOLEDì 20 LUGLIO

Anche in questa giornata cielo in prevalenza sereno o poco nuvoloso, salvo un po’ di attività cumuliforme pomeridiana in montagna. Previste precipitazioni anche qui solo in zone di montagna, specie sulle Dolomiti, dove sarà possibile assistere a qualche rovescio di relativa intensità o temporale. Altrove, in pianura e nelle altre aree in quota, precipitazioni assenti.

Clima gradualmente sempre più caldo, con valori massimi in moderato aumento, minime

in aumento in montagna, perlopiù stabili su pianura e costa. Presenti in pianura venti perlopiù deboli meridionali, con diffusa presenza di brezze.

GIOVEDì 21 LUGLIO

Cielo in prevalenza sereno in pianura, parziale attività cumuliforme pomeridiana in montagna. Precipitazioni. In montagna probabili rovesci o qualche temporale ancora una volta sulle aree dolomitiche, mentre non viene esclusa qualche isolata precipitazione sulle zone pedemontane. Le temperature saranno stabili o in contenuto aumento, mentre l’aria presenta venti in quota in prevalenza deboli occidentali; altrove deboli variabili, con brezze sulle zone costiere, nelle valli e zone pedemontane.

TENDENZA A LUNGO TERMINE

In attesa degli aggiornamenti futuri sul tempo atteso nel week end, il tempo soleggiato è garantito sui prossimi giorni in pianura e quindi nella stragrande maggioranza del territorio vicentino. Continua quindi la fase di siccità in tutto il Veneto.