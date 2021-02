Previsioni 19-21/2. L’alta pressione favorisce un “caldo” record per il periodo invernale

SITUAZIONE GENERALE

Un vasto campo di alta pressione centrato sul Mediterraneo determinerà condizioni di tempo stabile sul vicentino per parecchi giorni. Questo però favorirà il persistere di nubi basse o nebbie in pianura e nelle valli, mentre in quota per il caldo si registreranno valori di temperatura record per il periodo.

SABATO 20 FEBBRAIO

La mattina cielo nuvoloso per nubi basse e nebbie in pianura, mentre sulle Prealpi oltre i 1.000 metri splenderà il sole. Le nebbie saranno in lieve diradamento nelle ore centrali della giornata, per tornare più diffuse la sera dopo il tramonto. Estremi termici in pianura tra +2 e +11°.

DOMENICA 21 FEBBRAIO

Tempo grigio alle basse quote per dense foschie. In montagna invece sarà una bella giornata di sole dal clima primaverile. Le temperature saranno stazionarie in pianura mentre in montagna ci sarà un sensibile aumento con lo zero termico che schizzerà oltre i 3.000 metri.

LUNEDI 22 FEBBRAIO