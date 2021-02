Sammy Basso a Schio per sensibilizzare sul primo soccorso. Da Avis due nuovi defibrillatori

Sarà la città di Schio la location di un video che vede protagonista Sammy Basso e che punta a sensibilizzare su un tema importante come il primo soccorso. L’obiettivo della campagna, portata avanti dal giovane di Tezze sul Brenta affetto da progeria, è quello di rendere effettiva la legge, non ancora in vigore, che prevede l’installazione obbligatoria di defibrillatori nella pubblica amministrazione e in tutti i luoghi pubblici come scuole, asili, università, parchi, uffici pubblici, mezzi di trasporto, stazioni ferroviarie, aeree e marittime.

Nel primo pomeriggio Sammy Basso si è recato a Schio in piazza Falcone e Borsellino, con una troupe per girare le riprese del video. Ad accoglierlo il sindaco Valter Orsi, con gli assessori Barbara Corzato e Alessandro Maculan: «Siamo molto onorati che Sammy abbia scelto la nostra città come location per una campagna di sensibilizzazione che porta con sé un messaggio che tutti noi dovremmo condividere – ha detto Orsi -. Ci auguriamo che anche attraverso azioni come questa l’iter di calendarizzazione del disegno di legge proceda velocemente. La presenza diffusa dei defibrillatori è fondamentale perché permette di poter intervenire tempestivamente in caso di necessita. Sono un vero e proprio strumento salvavita».