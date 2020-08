Previsioni meteo 19-21 agosto: da mercoledì temperature in salita, sabato il picco

Ecco le previsioni meteo dell’Arpav per i prossimi giorni.

Evoluzione generale

Martedì e in parte mercoledì il Veneto regione continuerà ad essere influenzato da un’area depressionaria centrata sul medio Atlantico, con tempo variabile e temperature leggermente inferiori alle medie del periodo. Da mercoledì la pressione sarà in aumento per l’espansione dell’alta pressione africana verso la regione che sarà accompagnata da una temporanea avvezione di aria piuttosto calda; questa avvezione determinerà da giovedì una breve fase di caldo che raggiungerà il suo picco sabato. Il tempo, pertanto, fino a mercoledì resterà variabile con temperature prossime o lievemente inferiori alle medie stagionali, ma da giovedì il tempo sarà più soleggiato e le temperature saranno in graduale e sensibile aumento, che raggiungeranno valori ben superiori alla norma, soprattutto venerdì e sabato.

Il tempo oggi

MARTEDI’ 18

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Tempo inizialmente ancora variabile e instabile, con nubi irregolari, specie sulle zone montane dove potranno ancora verificarsi delle precipitazioni sparse a carattere di rovescio o temporale; in seguito nubi in diminuzione con rasserenamenti alla sera. Nella prima parte del pomeriggio non si esclude qualche occasionale fenomeno intenso su pianura e Prealpi. Temperature massime in diminuzione. Venti generalmente deboli, da nord-ovest in quota.

Tempo previsto

MERCOLEDI’ 19. Giornata con cielo poco a tratti parzialmente nuvoloso e con attività cumuliforme sui monti.

Precipitazioni. Generalmente assenti, salvo una probabilità bassa (5-25%) di isolati piovaschi/rovesci nella seconda parte della giornata più che altro sulle Prealpi.

Temperature. Minime in lieve o contenuto calo, massime in lieve o contenuto aumento, su valori prossimi alle medie del periodo.

Venti. In pianura e nelle valli generalmente deboli di direzione variabile, con moderati rinforzi per brezze sulla costa e nelle valli; in quota deboli da nord-ovest.

Mare. Poco mosso.

GIOVEDI’ 20. Cielo generalmente sereno o poco nuvoloso, a parte un po’ di attività cumuliforme in montagna nelle ore più calde.

Precipitazioni. Assenti.

Temperature. Temperature in aumento con temperature superiori ai valori normali. Clima tipicamente estivo.

Venti. Generalmente deboli, a regime di brezza nelle valli e sulla costa.

Mare. Poco mosso o calmo.

Tendenza

VENERDI’ 21. Ancora una giornata soleggiata e calda, sia in pianura che nelle valli, con clima tipicamente estivo; precipitazioni assenti con moderata e innocua attività cumuliforme nelle ore più calde in montagna. Temperature in ulteriore aumento specie in pianura e ben superiori alle medie stagionali. Venti generalmente deboli a regime di brezza nelle valli e sulla costa, moderata intensificazione dei venti da sud-ovest in quota.

SABATO 22. Tempo ancora ben soleggiato; tuttavia in montagna, specie sulle Dolomiti, dalle ore centrali il cielo tenderà a divenire irregolarmente nuvoloso per crescente attività cumuliforme che non si esclude possa determinare qualche temporale di calore nel tardo pomeriggio/sera. Temperature in ulteriore lieve aumento in pianura, stazionarie o in lieve calo sui monti.