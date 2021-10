Previsioni meteo 19-21 ottobre: soleggiato e mite fino mercoledì, poi il peggioramento

SITUAZIONE GENERALE

Una decisa spinta dell’alta pressione Africana porta correnti molto miti sul nostro territorio in questa prima parte della settimana. Il caldo anomalo per il periodo lo avvertiremo soprattutto in collina e sulle prealpi, zone che si troveranno al di fuori dell’inversione termica. Un cambio della circolazione la avremo da giovedì.

MARTEDI’ 19 OTTOBRE

Soleggiato la mattina su tutto il vicentino. Nel pomeriggio avremo qualche velatura di passaggio da nord, con nuovi ampi rasserenamenti la sera quando potremo osservare la luna piena. Fresco al primo mattino sulle pianure e nelle valli con temperature minime comprese tra 5 e 8°C. Massime in lieve aumento sui rilievi.

MERCOLEDI’ 20 OTTOBRE

Da sereno a poco nuvoloso la mattina, quando una potente spinta delle correnti miti in quota, in arrivo dal nord Africa, porteranno lo zero termico a oltre 4000m. Qualche nuvola in più giungerà da ovest dal pomeriggio-sera. Temperature in aumento in montagna, stazionarie in pianura con valori compresi tra 6 e 20°C

GIOVEDI’ 21 OTTOBRE