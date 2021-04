Previsioni meteo 2-4/04, all’orizzonte una Pasqua di sole ma con calo termico

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Dopo un periodo con cieli sereni e temperature ben oltre la norma, la situazione tende gradualmente a cambiare. Prima con un po’ di instabilità atmosferica e successivamente con un netto calo termico causato a correnti più fredde dal nord Europa.

VENERDI 2 APRILE

La mattina il cielo si presenterà sereno o poco nuvoloso su tutta la provincia. Nella seconda parte della giornata ci sarà un aumento della copertura nuvolosa lungo le Prealpi dove verso sera potrebbe arrivare qualche rovescio dal Trentino. Clima ancora tardo primaverile con punte massime in pianura di 25°.

SABATO 3 APRILE

Da variabile ad instabile fin dal primo mattino, quando dei rovesci sparsi attraverseranno da nord a sud il Vicentino. La neve cadrà dai 1.500 metri circa. Andrà un po’ meglio nella prima parte del pomeriggio con ampie schiarite. Nel tardo pomeriggio si potranno attivare nuovi rovesci sull’Altovicentino con neve in calo a 1.200 metri. Rasserenamenti in tarda serata e ventilazione in aumento dai quadranti settentrionali. Le temperature saranno in sensibile calo dal tardo pomeriggio.

DOMENICA 4 APRILE

Bella giornata di sole con poche nubi di passaggio. Tuttavia nonostante il bel tempo dovremo scordarci i 25° dei giorni precedenti, infatti la ventilazione nord orientale riporterà i valori termici in linea col periodo e non si supereranno i 18°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Pasquetta inizialmente soleggiato ma con nubi in rapido aumento da metà giornata e prime deboli precipitazioni la sera, con neve dai 1.000 metri. Martedì giornata di maltempo su tutto il vicentino, crollo delle temperature, venti forti di bora e neve a quote collinari.