Previsioni meteo 2-4/05, il tempo migliora e le temperature tornano a salire

SITUAZIONE GENERALE

Un minimo depressionario ha interessato il nord Italia negli ultimi giorni portando molta instabilità e un generale calo termico. Sono in atto le ultime precipitazioni di questo peggioramento, infatti il minimo tende a spostarsi verso il centro-sud Italia, un campo di alta pressione avanza nel frattempo dall’Europa occidentale verso il nostro territorio.

MARTEDI 2 MAGGIO

Precipitazioni diffuse nella parte della mattinata su tutta la provincia, la neve cadrà dai 1900 metri. I fenomeni ben presto si esauriranno sul Vicentino occidentale, bisognerà però aspettare il pomeriggio per “liberare” anche il Vicentino centro-orientale. Ampie schiarite verso sera che inizieranno da nord. A fine evento sono attesi generalmente 10/25 mm di pioggia in pianura, 20/35 in montagna. Temperature in lieve calo con valori massimi in pianura di 16-17 gradi.

MERCOLEDI 3 MAGGIO

La mattina cielo sereno ovunque con visibilità ottima. Nelle ore centrali della giornata si formeranno delle innocue nubi lungo la fascia prealpina. La sera tornerà sereno su tutta la provincia. Temperature in aumento con punte di 20-22 gradi.

GIOVEDI 4 MAGGIO

Altra giornata soleggiata dal clima gradevole. Si rinforza l’alta pressione, correnti miti da sud ovest porteranno le temperature massime in pianura a toccare i 24 gradi. Valori termici nelle medie del periodo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Bel tempo venerdì. Tra sabato e domenica infiltrazioni di correnti più instabili da ovest porteranno qualche locale piovasco lungo i monti. Clima mite con estremi termici in pianura tra 12 e 25 gradi.