Previsioni meteo 2-4/08, torna l’aria calda: su le temperature con sole e (poche) nuvole

EVOLUZIONE GENERALE

Le previsioni del tempo di Arpav Veneto prevendono che da sud-ovest si muova verso l’area del Nord Est un promontorio anticiclonico con aria calda che sulla nostra regione porta un graduale ritorno a temperature elevate. Con prevalenza del cielo sereno a fronte comunque di una crescente nuvolosità specie di pomeriggio in montagna, dove più probabilmente a fine periodo torneranno temporanee fasi d’instabilità e alcune piogge.

Martedì 2 agosto

Tempo variabile, con nubi alternate a spazi di sereno più ampi soprattutto verso fine giornata in pianura; specie sulle zone montane e pedemontane, possibile qualche pioggia a prevalente carattere di rovescio o temporale; temperature massime in contenuta diminuzione rispetto a lunedì, salvo locale stazionarietà sulle zone costiere.

Mercoledì 3 agosto

Cielo in genere sereno o poco nuvoloso, salvo alcuni modesti addensamenti in montagna specie nel pomeriggio. Precipitazioni con probabilità nulla o molto bassa (0-5%) di locali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi nel pomeriggio in montagna, per il resto fenomeni assenti. Le temperature minime subiranno contenute variazioni di carattere locale, per la massime prevarrà un aumento lieve sulle zone pianeggianti e moderato su quelle montane.



Giovedì 4 agosto

Cielo in pianura prevalentemente sereno, in montagna da sereno a poco o parzialmente nuvoloso per attività cumuliforme. Possibili locali piovaschi o brevi rovesci temporaleschi nel pomeriggio in montagna, con probabilità nulla o molto bassa (0-5%) sulle Prealpi e bassa (5-25%) sulle Dolomiti, per il resto fenomeni assenti. Prevarrà un moderato aumento delle temperature, salvo locali leggere controtendenze su bassa pianura e costa specie riguardo alle minime.