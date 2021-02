Previsioni Meteo 2-4/2. Clima invernale mite e cielo da variabile a nuvoloso

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

La pressione atmosferica sul nostro territorio è in aumento. Correnti umide e miti per il periodo invernale giungeranno da sud ovest portando sul Vicentino nubi basse o nebbie in pianura.

MARTEDI 2 FEBBRAIO

Da variabile a nuvoloso per tutta la giornata. Possibili nebbie o foschie in pianura, mentre in montagna il cielo sarà poco nuvoloso o al più velato. Temperature stazionarie con estremi in pianura compresi tra 0 e +8°.

MERCOLEDI 3 FEBBRAIO

Giornata grigia sulle pianure del Vicentino per nubi basse o nebbie. In montagna, generalmente sopra i 1000 metri invece splenderà il sole. Tipica giornata da inversione termica. Temperature in aumento in quota con zero termico sui 1800 metri.

GIOVEDI 4 FEBBRAIO

Continua il tempo stabile ma con cielo grigio in pianura e nelle valli, mentre in montagna ci sarà il sole. Clima mite per il periodo. In pianura le temperature minime non scenderanno sotto i 3/4°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Copertura nuvolosa in aumento anche in montagna tra venerdì e sabato. Nella seconda parte di domenica è atteso un peggioramento del tempo su tutto il territorio con venti di scirocco e neve a quote medio/alte.