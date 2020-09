Previsioni meteo 2-4 settembre: da giovedì sole e temperature in aumento

Ecco le previsioni Arpav per i prossimi giorni.

Evoluzione generale

Fino a giovedì, il Veneto sarà interessato da correnti cicloniche, associate ad una depressione centrata sull’Europa centro-orientale: tratti di nuvolosità con precipitazioni si alterneranno a fasi maggiormente soleggiate. Nel corso della giornata di giovedì, pressione in aumento, grazie all’espansione di un promontorio anticiclonico sul Mediterraneo che porterà tempo stabile e ben soleggiato venerdì e sabato.

Il tempo oggi

MARTEDI’ 1

Previsioni per il pomeriggio/sera di oggi. Cielo sereno o poco nuvoloso, salvo sviluppo di nuvolosità cumuliforme, soprattutto su zone montane e pedemontane, dove saranno possibili locali piovaschi o rovesci od occasionali temporali. Temperature massime in contenuta ripresa. Venti deboli/moderati occidentali in quota e inizialmente anche in pianura, dove, nel corso del pomeriggio ruoteranno fino a disporsi da nord-est.

Tempo previsto

MERCOLEDI’ 2. Tempo variabile con nuvolosità irregolare alternata a schiarite.

Precipitazioni. Probabilità medio-alta (50-75%) di precipitazioni sparse e discontinue, anche a carattere di rovescio o temporale.

Temperature. Minime in aumento sulle zone centro-meridionali della regione, senza notevoli variazioni o in locale diminuzione su quelle settentrionali; massime in calo.

Venti. In quota deboli, a tratti moderati, dai quadranti occidentali; nelle valli variabili. In pianura moderati da nord-est fino al pomeriggio, in seguito deboli in prevalenza settentrionali.

Mare. Poco mosso.

GIOVEDI’ 3. Nuvolosità variabile più presente al mattino, in progressivo diradamento nel corso della giornata fino a cielo sereno o poco nuvoloso.

Precipitazioni. Probabilità al più bassa (5-25%) di locali piovaschi specie in pianura e nella prima parte della giornata.

Temperature. Minime senza notevoli variazioni o in locale diminuzione, massime in aumento, ma con valori ancora inferiori alla media del periodo.

Venti. In quota nord-occidentali, moderati, a tratti tesi in alta quota in serata; nelle valli e in pianura deboli variabili.

Mare. Poco mosso.

Tendenza

VENERDI’ 4. Cielo sereno o poco nuvoloso per passaggi di velature. Precipitazione assenti. Temperature minime in locale variazione, massime in aumento fino a valori in linea con la media del periodo.

SABATO 5. Tempo stabile con cielo sereno. Temperature massime in ulteriore lieve o contenuto aumento, minime in locale variazione, prevalentemente tendenti al rialzo.