Nota una Panda accesa ma in sosta a lato delle strada. Dentro un 70enne senza vita

Triste notizia quella che ieri mattina è scesa dalla località turistica Recoaro Mille giù nella vallata, dopo il ritrovamento di un cittadino del posto senza vita all’interno della sua auto, probabile vittima di malore improvviso che non gli ha lasciato scampo.

Per Renato Borga, vicentino di 70 anni, ogni tentativo di soccorso era già inutile quando un automobilista di passaggio si è avvicinato ad una Fiat Panda, stranamente ferma a bordo strada con il motore acceso.

All’interno dell’abitacolo, purtroppo, giaceva una figura inerme seduta sul lato guida, secondo quanto riporta il Giornale di Vicenza nell’edizione odierna. Era proprio il pensionato recoarese, appassionato delle sue montagne e con la passione della ricerca dei funghi nei boschi. L’allarme è scattato al Suem intorno alle 7.30 di ieri mattina, nell’ultimo lunedì del mese di agosto. Ad effettuare la chiamata di emergenza è stato un concittadino della vittima, di passaggio tra le contrade sopra Recoaro Terme diretto sul posto di lavoro, all’altezza di località Casare Asnicar.

Dopo aver intuito l’anomalia di una vettura lasciata accesa lungo la strada, non ha tirato dritto, spinto dal dovere civico e forse dalla curiosità, imbattendosi in una scena che non scorderà facilmente. Ha chiesto aiuto, pur consapevole, forse, che per l’uomo alla guida della Panda non c’era già più nulla da fare. Pochi dubbi sulla causa di morte dello sfortunato Renato Borga, che ha avuto solo il tempo di accostare il mezzo su cui viaggiava da solo, forse pensando anche all’incolumità altrui in quel tragico attimo, senza nemmeno riuscire a chiedere aiuto attraverso il telefonino.

L’auto con il motore ancora avviato, di fatto, accredita questa verosimile versione dei fatti, escludendo qualsiasi altra ipotesi meno plausibile. Toccherà alla Procura di Vicenza, informata di quanto avvenuto dalle forze dell’ordine intervenute insieme a un’ambulanza del 118 da Valdagno, stabilire se richiedere altri accertamenti sulla vicenda, oppure autorizzarne la sepoltura. La notizia del decesso improvviso del recoarese si è diffusa nel corso della giornata nella cittadina termale, dove il 70enne viveva, lasciando nello sconforto i familiari e chi lo conosceva. La data del funerale sarà resa nota nelle prossime ore.