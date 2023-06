Previsioni meteo 20-22/06, è arrivato il “vero” caldo con afa pesante

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Una poderosa spinta dell’alta pressione africana sta portando temperature oltre le medie del periodo, non solo in Italia ma anche nel centro Europa. Dopo due mesi dove si sono visti valori termici spesso al di sotto della norma, ora il caldo fa sul serio con sensazione dell’afa pesante.

MARTEDI 20 GIUGNO

Cielo sereno su tutto il Vicentino. Solo in montagna nelle ore pomeridiane si potrà formare qualche addensamento di nuvole basse. Le temperature saranno in ulteriore aumento con valori massimi fino a 33 gradi.

MERCOLEDI 21 GIUGNO

Soleggiato per tutto il giorno. Non sarà sicuramente limpido però, dato l’elevato tasso di umidità nell’aria. Farà caldo anche la notte, in pianura non si scenderà sotto i 22 gradi. Lo zero termico toccherà i 4.600 metri di quota.

GIOVEDI 22 GIUGNO

Altra giornata di bel tempo con temperature anche di 5 gradi oltre la norma, si toccheranno i 35 gradi sul medio e basso Vicentino. Poche le nubi pomeridiane sulla fascia prealpina. Afa pesante che aumenterà la percezione del caldo.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Un temporaneo cedimento dell’alta pressione ci sarà nella giornata di venerdì, quando correnti più instabili da nord ovest riusciranno a valicare l’arco alpino portando temporali sparsi anche su alcune aree di pianura e un sensibile abbassamento delle temperature. Nel weekend torna il tempo stabile ma i valori termici saranno ben più accettabili con valori massimi intorno ai 30-31 gradi.