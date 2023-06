Inaugurata la bretella dell’Albera: la rivoluzione della viabilità è una realtà

Oggi lunedì 19 giugno alle 16.45 il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin e il sindaco del Comune di Vicenza Giacomo Possamai saranno presenti all’apertura al traffico della bretella dell’Albera.

Questa mattina proprio lì si è tenuta, alla rotatoria su Viale del Sole e vicino a via Battaglione Valtellina, la cerimonia ufficiale di inaugurazione dell’arteria attesa da trentacinque anni dai vicentini. La gestione spetta alla Provincia di Vicenza attraverso Vi.Abilità: la bretella dell’Albera, infatti, è una strada provinciale. L’’inaugurazione ha riguardato il primo stralcio: è il 1° tronco della tangenziale di Vicenza, che passa da Anas, che l’ha realizzato, a Provincia di Vicenza a cui spetta ora la gestione.

Si tratta di un tracciato lungo 5,3 chilometri, per un investimento di 70,44 milioni di euro. L’apertura della variante alla strada provinciale 46 da più parti è stata definita una giornata storica. Presenti al taglio del nastro il presidente della Regione Veneto Luca Zaia, il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin, il sindaco del Comune di Vicenza Giacomo Possamai, la consigliera del Comune di Costabissara e vicepresidente della Provincia Maria Cristina Franco, il prefetto Salvatore Caccamo oltre naturalmente all’amministratore delegato di Anas Aldo Isi e al responsabile Anas Veneto e Friuli Venezia Giulia Mario Liberatore.

Il presidente della Provincia di Vicenza Andrea Nardin ha sottolineato “l’orgoglio di prendere in carico un’arteria che si aggiunge ai quasi 1.300 chilometri di strade vicentine che la Provincia di Vicenza gestisce attraverso la società Vi.Abilità. Una strada attesa, che ha avuto un iter travagliato, ma che ora è a disposizione del nostro territorio per rendere più fluida e più veloce la viabilità che collega l’ovest vicentino con Costabissara verso l’alto vicentino. Ma non è finita qui. Noi vorremmo che le lungaggini e le difficoltà che hanno accompagnato quest’opera fossero un monito per procedere con più decisione nella realizzazione delle opere necessarie al nostro territorio, come lo sbocco a nord della Valdastico, il prolungamento di via Aldo Moro, i raccordi di Thiene. Il nostro tessuto imprenditoriale e i nostri cittadini ce lo chiedono. E noi istituzioni abbiamo l’obbligo di fare squadra per raggiungere questi obiettivi. Un ringraziamento è doveroso a tutti gli amministratori che si sono succeduti alla guida del Comune e della Provincia negli ultimi 30 anni, perché l’inaugurazione di oggi è anche merito loro. E grazie a tutti coloro che hanno concretamente lavorato su questa strada, dai tecnici agli operai , ricordando che non si tratta solamente di un nastro d’asfalto, ma di un’opera che mette in comunicazione la nostra economia e la nostra società”.

Il sindaco di Vicenza Possamai ha ringraziato tutte le persone che hanno contribuito alla sua realizzazione e in particolare i suoi predecessori presenti all’inaugurazione: Enrico Hüllweck ed Achille Variati, che ha promosso i finanziamenti e la progettazione dell’opera, avviandone il cantiere nel marzo 2018. Così come Francesco Rucco che ne ha seguito i lavori in questi anni.

“Ma al contempo – ha aggiunto – desidero davvero ringraziare anche i comitati di cittadini che, solitamente, nascono contro le grandi opere: ed è del tutto legittimo, anzi è un’importante funzione di controllo e una spinta a migliorare. Questo è il caso opposto: un comitato che è nato perché l’opera si facesse, e che anno dopo anno con generosità e fermezza ha continuato ad esserci e a farsi sentire. La bretella è dedicata a voi, in particolare al Comitato dell’Albera”. “Questa è un’infrastruttura – ha aggiunto il sindaco – che consegniamo finalmente ai nostri cittadini, ma soprattutto alle generazioni future, che darà un volto migliore a punti nevralgici del nostro territorio, oggi spesso soffocati dal traffico. Ora possiamo finalmente liberare dal traffico pesante i quartieri del Villaggio del Sole e di Maddalene con un’ordinanza che vieterà il passaggio dei tir e li indirizzerà lungo questa nuova strada”.