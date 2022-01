Previsioni meteo 21-23/01. Tempo sereno e freddo pungente con gelate in pianura

SITUAZIONE GENERALE

Nel fine settimana saremo interessati da correnti di origine artica che faranno scendere le temperature a tutte le quote. Un rinforzo dell’alta pressione da domenica andrà accentuare il freddo nei bassi strati, ovvero sui fondovalle e in pianura dove si registreranno temperature abbondantemente sotto lo zero.

VENERDI 21 GENNAIO

Giornata serena su tutta la provincia. In montagna sarà una delle giornate più fredde di questo mese, in pianura le temperature minime si attesteranno tra i -1 e -3°.

SABATO 22 GENNAIO

Continua l’afflusso freddo da nord-est che mantiene un clima decisamente invernale nonostante il bel sole. Temperature minime in calo, generalmente tra -2 e 4° in pianura.

DOMENICA 23 GENNAIO

Un rinforzo dell’alta pressione andrà accentuare il freddo nei bassi strati con l’inizio dell’inversione termica. Temperature in lieve aumento in montagna, in diminuzione in pianura con punte di -5°. Cielo ancora sereno.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Per l’inizio della prossima settimana le temperature tenderanno ad aumentare in montagna, mentre in pianura e nelle valli saranno ancora piuttosto rigide. Non sono previste perturbazioni almeno fino il 27 gennaio.