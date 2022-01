Audi esce di strada e si schianta sul palo della luce pubblica. Illeso l’automobilista

Non si è fatto quasi niente, solo qualche graffio, ma la paura per il conducente di un veicolo di alta cilindrata è stata parecchia in seguito all’uscita di strada che ha distrutto la parte anteriore della sua vettura di marca Audi.

L’incidente risale alla mezzanotte e 45 minuti di oggi, in territorio di Alonte nell’area Ovest Vicentino, con macchina dei soccorsi che si è mossa per fornire supporto a un automobilista le cui generalità non sono state rese note per il momento.

Solo in seguito si è accertato che l’uomo al volante era uscito incolume dalla disavventura, senza riportare lesioni se non superficiali e risolte con medicazioni sul posto. Lo stesso non si può dire per la sua auto di colore bianco, “schizzata” in un primo momento sul cordolo di una marciapiede e poi andata sbattere con violenza su un palo dell’illuminazione elettrica. Cosa abbia originato la perdita di controllo rimane per ora sconosciuto, ma si pensa a una distrazione alla guida o a un colpo di sonno.

Sul posto oltre a una pattuglia dei carabinieri si sono precipitati i vigili del fuoco del vicino distaccamento di Lonigo, con la squadra di turno del 115 a percorrere la strada provinciale “San Feliciano” fino ad imbattersi nel veicolo incidentato. I pompieri hanno messo in sicurezza la berlina, in attesa del soccorso stradale, con l’Audi che aveva perso la ruota anteriore sinistra nell’urto e il palo elettrico, ripristinando in poche decine di minuti la normale circolazione stradale.

Per la persona soccorsa nel corso della notte, ancora una volta si è rivelato fondamentale il ruolo delle cinture di sicurezza e del sistema airbag per evitargli danni alla salute.