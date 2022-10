Previsioni meteo 21-23/10. Sole e caldo “in pausa” con peggioramento temporaneo

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione che da due settimane mantiene lontane le perturbazione dal nord Italia, cede temporaneamente, lasciando spazio a correnti più instabili di origine Atlantica. Questo determinerà inizialmente cielo coperto per nubi basse e qualche pioviggine, a seguire poi un più deciso peggioramento ma di breve durata.

VENERDI 21 OTTOBRE

Giornata dal cielo coperto con nuvole basse. Di tanto in tanto ci saranno delle pioviggini su Ovest e Alto Vicentino. Temperature minime in aumento, massime in diminuzione di 4/5 gradi per assenza di sole.

SABATO 22 OTTOBRE

Inizialmente nuvoloso con qualche debole pioggia sulle Prealpi. Rapido fronte caratterizzato da rovesci sparsi lo avremo a ora di pranzo. Fenomeni più diffusi sull’Alto Vicentino dove cadranno 15/20 mm di pioggia. Accumuli che caleranno andando verso sud. Esaurimento dei fenomeni già a metà pomeriggio con rasserenamenti a partire a Ovest. La sera cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature in lieve calo con estremi termici in pianura fra 13 e 17°.

DOMENICA 23 OTTOBRE

La mattina sarà soleggiato su gran parte della provincia. Qualche nuvola in più andrà addossarsi nel pomeriggio lungo i monti. Non sono previste precipitazioni di rilievo. Temperature massime in aumento, in pianura si tornerà attorno i 20 gradi.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Sarà una settimana variabile sul Vicentino, ma senza piogge. Le nubi si alterneranno a momenti soleggiati con le temperature che saranno ancora ben al di sopra delle medie del periodo. Valori massimi ancora oltre i 20 gradi.