Previsioni meteo 21-23/12, in vista del Natale temperature “al ribasso” e piogge sporadiche

SITUAZIONE GENERALE

L’alta pressione che dominava il nostro territorio da parecchi giorni tende a spostarsi verso occidente lasciando spazio a correnti più fredde e umide dai quadranti orientali portano dell’instabilità locale sul Vicentino e temperature in flessione soprattutto sui rilievi.

MARTEDI 21 DICEMBRE

Già dalle prime ore del mattino nubi medio/alte interesseranno gran parte della provincia, solo su Altovicentino ci potranno essere delle schiarite. Nelle ore centrali della giornata nubi più compatte con possibili modesti fenomeni sparsi, pioggia in pianura e fioccate sui rilievi oltre i 500 metri. Temperature stazionarie in pianura, in calo sui rilievi.

MERCOLEDI 22 DICEMBRE

Giornata variabile con cielo irregolarmente nuvoloso. Le schiarite più ampie le vedremo in montagna. Non sono previsti fenomeni di rilievo. Temperature in media col periodo, estremi termici in pianura tra 0 e +7°.

GIOVEDI 23 DICEMBRE

Tempo stabile, anche se in pianura sarà possibile il formarsi di nebbie o nubi basse. Andrà decisamente meglio in montagna dove il cielo si presenterà sereno o al più poco nuvoloso. Clima ancora pienamente invernale con temperature massime in pianura che non supereranno i 6-7°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Da venerdì sera correnti atlantiche più miti e umide porteranno le prime precipitazioni diffuse, che a più riprese poi continueranno fino al 27 dicembre. Pioggia in pianura e neve in montagna dalle quote medie. Temperature in generale aumento.