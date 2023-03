Previsioni meteo 21-23/03, bel tempo e temperature in aumento: 20° già a marzo

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un campo di alta pressione si estende dal Mediterraneo occidentale verso la penisola italiana bloccando in tal modo il flusso perturbato atlantico a latitudini più settentrionali. Questo ci garantirà qualche giorno di bel tempo nei primi giorni di primavera con temperature in rialzo e valori oltre le medie del periodo, raggiungendo i 20 gradi nel mese di marzo

MARTEDI 21 MARZO

Cielo sostanzialmente sereno su tutto il Vicentino. Qualche innocua velatura potrà offuscare il sole di tanto in tanto. Temperature in aumento in tutte le zone della provincia con lo zero termico che si alza a quota 2.500 metri.

MERCOLEDI 22 MARZO

Altra giornata decisamente di bel tempo dettata dalla forte spinta dell’alta pressione giunta da Ovest. Continua l’aumento termico, tanto che si registreranno i primi 20 gradi del 2023 sulla pianura vicentina.

GIOVEDI 23 MARZO

Inizialmente cielo sereno su tutta la provincia. Nel pomeriggio ci saranno delle nubi alte e sottili di passaggio. Temperature stazionarie con valori ben oltre le medie del periodo. In pianura estremi termici tra +7 e +20 gradi. Zero termico oltre i 3.000 metri.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Tra venerdì e sabato il cielo andrà a coprirsi gradualmente per correnti più umide ed instabili. Domenica sarà in transito una perturbazione atlantica con piogge diffuse in pianura e neve in montagna oltre i 1.500 metri circa. A seguire brusco calo delle temperature per venti freddi settentrionali.