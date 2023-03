Calcio, mano pesante del Giudice sportivo: stop di due turni a D’Ambrosio; uno per Paredes. Squalifica anche per Cristante e Marusic

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

Mano pesante del Giudice sportivo che ha deciso di non fare sconti a Danilo D’Ambrosio, squalificato per due giornate dopo la rissa sul finale di Inter-Juventus. Protagonista dell’episodio anche il centrocampista bianconero Leandro Paredes, per il quale però è stata comminata solo una giornata di stop.

Le motivazioni. “Per condotta gravemente antisportiva: per essersi, al termine della gara, avvicinato a un calciatore avversario, reagendo alle provocazioni del medesimo, stringendogli per pochi istanti la parte posteriore del collo, reiterando l’atteggiamento aggressivo dopo il tentativo da parte dell’arbitro di separarli, trattenuto a fatica dai compagni e dai componenti della propria panchina”. Questo è quanto scrive il Giudice in merito alla squalifica di D’Ambrosio. Niente di diverso, dunque, rispetto a quanto fatto vedere dalle immagini televisive. Brozovic, Barella e Danilo dovranno pagare invece una multa da 1500 euro.



Derby della discordia. Dal derby d’Italia a quello della Capitale il passo è – apparentemente – breve. Almeno sul fronte delle squalifiche, visto che anche la stracittadina si porta dietro strascichi rilevanti. Bryan Cristante e Adam Marusic saranno fermati per un turno dopo il parapiglia finale. Il romanista è stato sanzionato “per avere, al termine della gara, in reazione alla provocazione di un calciatore avversario, assunto un atteggiamento aggressivo nei confronti del medesimo, non riuscendo nell’intento di affrontarlo in quanto fermato da un Assistente”. Il laziale “per avere, al termine della gara, assunto un atteggiamento gravemente provocatorio e volgare nei confronti dei calciatori della squadra avversaria, causando la reazione dei medesimi e dell’intera panchina”. A farne le spese per il comportamento dei calciatori in campo è José Mourinho: dopo la sesta il tecnico portoghese dovrà fare a meno, appunto, di Cristante, ma anche di Mancini, Ibanez e Kumbulla. Insomma è allarme rosso in difesa, col reparto che avrà a disposizione solo Smalling.

A proposito di allenatori. Una giornata di squalifica e multa anche per Sottil dell’Udinese e per il collaboratore tecnico di Mourinho, Nuno Santos. Il primo “per avere, al 47° del primo tempo, uscendo dall’area tecnica, contestato con veemenza una decisione arbitrale, urlando con atteggiamento aggressivo e reiterando tale atteggiamento con il Direttore di gara che attendeva davanti ai suoi spogliatoi”; il secondo “per avere, al 44° del primo tempo, alzandosi dalla panchina, assunto un atteggiamento minaccioso nei confronti di un calciatore della squadra avversaria, cercando il contatto fisico con il medesimo che non riusciva per l’intervento del Quarto Ufficiale, ma causando nervosismo tra le due panchine: recidivo”. Una giornata anche per Ianni della Lazio.