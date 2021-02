Previsioni meteo 23-25/02, clima primaverile a causa dell’alta pressione. Massime a 15°

Ascolta l'audio ...caricamento in corso...

SITUAZIONE GENERALE

Un vasto campo di alta pressione centrato sul Mediterraneo si porterà verso l’Europa centrale, questo determinerà condizioni di tempo stabile sul Vicentino ancora per alcuni giorni con temperature ben oltre le medie. Persisteranno nubi basse o nebbie in pianura e nelle valli, mentre in quota avremo valori termici da record per il mese di febbraio.

MARTEDI 23 FEBBRAIO

La mattina sul Vicentino troveremo foschie o nebbie in pianura, mentre sulle Prealpi dalle medie quote splenderà il sole. Le nebbie saranno in diradamento nelle ore centrali della giornata, per tornare più diffuse la sera dopo il tramonto. Temperature in aumento. Estremi termici in pianura tra +3 e +15°.

MERCOLEDI 24 FEBBRAIO

Tempo grigio alle basse quote per dense foschie. In montagna invece sarà una bella giornata di sole dal clima primaverile dato lo zero termico oltre i 3000 metri di quota. Temperature ancora in lieve aumento con valori tipici del mese di aprile.

GIOVEDI 25 FEBBRAIO

Giornata che non subirà variazioni dalle seguenti. Continuerà l’inversione termica nei bassi strati con tassi di umidità nell’aria elevati. Temperature molti miti per il periodo con punte di 16/17°.

TENDENZA NEL LUNGO TERMINE

Nel fine settimana inizierà ad affluire aria più fresca continentale. Sui rilievi il calo termico sarà sensibile, mentre in pianura la flessione sarà più contenuta. Il tempo sarà stabile fino al 2 marzo.